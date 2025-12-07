Dégustation d’omelette aux truffes Salle des fêtes Richerenches

Dégustation d’omelette aux truffes

Salle des fêtes Avenue de la Rabasse Richerenches Vaucluse

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-03-14

Date(s) :

2025-12-06

Dégustation d’omelette aux truffes, organisée par les associations du village de Richerenches. 2 services proposés: 11h30/13h30

Salle des fêtes Avenue de la Rabasse Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

English :

Truffle omelette tasting, organized by Richerenches village associations. 2 courses: 11:30/13:30

German :

Verkostung von Trüffel-Omelette, organisiert von den Vereinen des Dorfes Richerenches. 2 Angebote: 11:30/13:30 Uhr

Italiano :

Degustazione di frittate al tartufo, organizzata dalle associazioni del villaggio di Richerenches. 2 portate disponibili: 11:30/13:30

Espanol :

Degustación de tortilla de trufas, organizada por las asociaciones del pueblo de Richerenches. 2 platos disponibles: 11:30/13:30

L’événement Dégustation d’omelette aux truffes Richerenches a été mis à jour le 2025-03-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes