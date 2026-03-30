Dégustation du Champagne Palmer Reims tourisme & Congrès Reims

Dégustation du Champagne Palmer

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Venez découvrir le Champagne Palmer !

Fondée à Avize en 1947, la Coopérative Palmer & Co s’installe à Reims en 1959. À l’exception de la loge en brique datant de la reconstruction, ce site est entièrement contemporain avec ses bureaux au premier plan et, en fond de parcelle, cuveries, espaces d’élaboration et de stockage.

Ici s’implante une partie des activités industrielles de l’entreprise qui, en 2017, a acquis un lieu de réception dans un bâtiment historique de la Montagne de Reims le Domaine du Chalet (à Chigny-les-Roses).

Vente sur place. Dégustation réservée aux personnes majeures.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. .

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 45 00

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English : Dégustation du Champagne Palmer

L’événement Dégustation du Champagne Palmer Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par Reims Tourisme & Congrès