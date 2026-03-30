Dégustation du Champagne Palmer Reims tourisme & Congrès Reims
Dégustation du Champagne Palmer Reims tourisme & Congrès Reims vendredi 10 avril 2026.
Dégustation du Champagne Palmer
Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Tout public
Venez découvrir le Champagne Palmer !
Fondée à Avize en 1947, la Coopérative Palmer & Co s’installe à Reims en 1959. À l’exception de la loge en brique datant de la reconstruction, ce site est entièrement contemporain avec ses bureaux au premier plan et, en fond de parcelle, cuveries, espaces d’élaboration et de stockage.
Ici s’implante une partie des activités industrielles de l’entreprise qui, en 2017, a acquis un lieu de réception dans un bâtiment historique de la Montagne de Reims le Domaine du Chalet (à Chigny-les-Roses).
Vente sur place. Dégustation réservée aux personnes majeures.
L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. .
Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 45 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dégustation du Champagne Palmer
L’événement Dégustation du Champagne Palmer Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par Reims Tourisme & Congrès
À voir aussi à Reims (Marne)
- En silence, les signes vous parlent Maison du Département Reims 30 mars 2026
- HARLEM GLOBETROTTERS – REIMS ARENA Reims 31 mars 2026
- ENSEMBLE DE TROMPETTES BRUNO NOUVION CONCERT ADAC Auditorium J. Murgier Reims 31 mars 2026
- HARLEM GLOBETROTTERS REIMS ARENA Reims 31 mars 2026
- La Promesse Brel Le K Reims 2 avril 2026