Dégustation du Champagne Vincent Gerlier Reims tourisme & Congrès Reims
Dégustation du Champagne Vincent Gerlier Reims tourisme & Congrès Reims vendredi 24 avril 2026.
Dégustation du Champagne Vincent Gerlier
Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
Venez découvrir l’excellent Champagne Vincent Gerlier !
Cette exploitation familiale est repartie sur les terroirs de Chigny les Roses, Ludes, Rilly la Montagne et Trois-Puits classés Premier Cru. Ses différentes cuvées sont donc l’expression du terroir, on y découvre toutes les qualités et caractéristiques gustatives des trois cépages.
Vente sur place. Dégustation réservée aux personnes majeures.
L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. .
Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Dégustation du Champagne Vincent Gerlier
L’événement Dégustation du Champagne Vincent Gerlier Reims a été mis à jour le 2026-03-17 par Reims Tourisme & Congrès