Dégustation du Champagne Vincent Gerlier Reims tourisme & Congrès Reims

Dégustation du Champagne Vincent Gerlier

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Tout public

Venez découvrir l’excellent Champagne Vincent Gerlier !

Cette exploitation familiale est repartie sur les terroirs de Chigny les Roses, Ludes, Rilly la Montagne et Trois-Puits classés Premier Cru. Ses différentes cuvées sont donc l’expression du terroir, on y découvre toutes les qualités et caractéristiques gustatives des trois cépages.

Vente sur place. Dégustation réservée aux personnes majeures.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération. .

Reims tourisme & Congrès 6 rue Rockefeller Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Dégustation du Champagne Vincent Gerlier

L’événement Dégustation du Champagne Vincent Gerlier Reims a été mis à jour le 2026-03-17 par Reims Tourisme & Congrès