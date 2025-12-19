Dégustation du MINNA Rouge 2022 Saint-Cannat
Dégustation du MINNA Rouge 2022 Saint-Cannat samedi 24 janvier 2026.
Dégustation du MINNA Rouge 2022
Samedi 24 janvier 2026 de 10h à 18h30. route de Pélissanne D17 Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 18:30:00
2026-01-24
Pour la Saint-Vincent, dégustation du MINNA Rouge 2022, fraîchement embouteillé. Les participants choisissent l’étiquette du millésime si votre choix est retenu, vous remportez une bouteille de MINNA Rouge 2022.
À l’occasion de la Saint-Vincent, nous vous invitons à une dégustation du MINNA Rouge 2022, tout juste embouteillé.
Lors de cette dégustation, les participants auront l’opportunité de choisir l’étiquette qui représentera ce millésime.
À l’issue de la délibération, si l’étiquette sélectionnée par un participant est retenue, celui-ci se verra offrir une bouteille de MINNA Rouge 2022.
Un moment convivial et festif pour célébrer la Saint-Vincent autour de notre nouveau millésime. .
route de Pélissanne D17 Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 79 34 36 02 contact@villaminna.fr
English :
For Saint-Vincent’s Day, tasting of MINNA Rouge 2022, freshly bottled. Participants choose the vintage label: if your choice is selected, you win a bottle of MINNA Rouge 2022.
