Dégustation d’une recette et un autre produit gourmand (La Combe de Job) Brive-la-Gaillarde

11 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-06-06 11:00:00

fin : 2025-10-03 13:00:00

Date(s) :

2025-06-06 2025-07-05 2025-08-01 2025-09-05 2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05

La Combe de Job vous invite chaque premier vendredi du mois à un évènement dégustation dans sa boutique de Brive jusqu’à la fin de l’année.

Cette journée sera une belle opportunité pour se retrouver et partager ensemble sur un sujet commun la gastronomie !!!

Nous vous présenterons un produit gourmand de notre fabrication adapté à la saison et à vos besoins du moment tartinables, pâtés, rillettes, plats cuisinés, foie gras …

Par exemple un pâté pour le pique-nique de l’été, un plat cuisiné en automne, un velouté pour se réchauffer l’hiver quand il fait froid, un tartinable pour un apéro dinatoire, un foie gras à l’approche des fêtes de Noël.

Et cerise sur le gâteau, nous poursuivrons cet instant gourmand par la découverte d’un

De 11h à 13h et de 17h à 18h30. .

11 Boulevard Maréchal Lyautey Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 23 44 89

