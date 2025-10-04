Dégustation d’une terrine végétale aux lentilles avec animation autour des protéines végétales Epicerie LE BRIC A VRAC Saint-Cyr-sur-Mer

Dégustation d’une terrine végétale aux lentilles avec animation autour des protéines végétales Epicerie LE BRIC A VRAC Saint-Cyr-sur-Mer samedi 4 octobre 2025.

Dégustation d’une terrine végétale aux lentilles avec animation autour des protéines végétales Samedi 4 octobre, 10h30 Epicerie LE BRIC A VRAC Var

Entrée libre. Dégustation à partager

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez découvrir dans notre épicerie engagée dans le vrac, le bio et le local notre grande gamme d’aliments végétaux parmis de nombreux autres aliments et produits.

Notre épicerie propose un très large choix de produits en vrac que ce soit aussi bien alimentaires (solide, liquide) que des produits d’entretien et d’hygiène.

Vous y trouverez des huiles végétales en vrac, de la moutarde, des thés, sirops, cafés, infusions, pâte à tartiner, riz, pâtes, légumineuses, graines, fruits secs, biscuits, gourmandises, des épices et même un rayon de frais avec une sélection de tofu, miso vivant et une belle gamme de produits végétaux.

Nous proposons également des produits d’entretien, d’hygiène et des cosmétiques choisis le plus localement possible afin de réduire au mieux notre impact environnemental.

Cette année des ateliers seront proposés au sein du magasin autour de différents thèmes : alimentation végétale, zéro déchet, naturopathie …

Alors venez nous rencontrer !

Valérie et Isoline

Epicerie LE BRIC A VRAC 1 Avenue de la mer 83270 SAINT CYR SUR MER Saint-Cyr-sur-Mer 83270 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dégustation d’une terrine végétale aux lentilles réalisée par Gabrielle DUPUY avec animation autour des protéines végétales.