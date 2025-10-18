Dégustation en scène à l’abbaye du Thoronet Le Thoronet

Dégustation en scène à l’abbaye du Thoronet

Abbaye du Thoronet Le Thoronet Var

UNE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE ! LES JOURNÉES VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Explorez la diversité d’expressions des vins de la destination Coeur du Var, vignobles de Provence et les arômes et textures des huiles d’olives de ce terroir unique.

Abbaye du Thoronet Le Thoronet 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 26 03 80 tourisme@coeurduvar.com

English :

VINEYARDS ON STAGE! VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DAYS

Explore the diverse expressions of wines from the Coeur du Var, Provence vineyards and the aromas and textures of olive oils from this unique terroir.

German :

EINE ANIMATION VIGNOBLES EN SCÈNE! DIE TAGE DER WEINBERGE UND ENTDECKUNGEN

Entdecken Sie die Ausdrucksvielfalt der Weine des Reiseziels Coeur du Var, vignobles de Provence und die Aromen und Texturen der Olivenöle dieser einzigartigen Region.

Italiano :

VIGNETI IN SCENA! GIORNATE VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Esplorate la diversità di espressione dei vini dei vigneti del Coeur du Var, in Provenza, e gli aromi e le consistenze degli oli d’oliva di questa regione unica.

Espanol :

LOS VIÑEDOS A ESCENA JORNADAS VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Explore la diversidad de expresión de los vinos de los viñedos de Coeur du Var, Provenza, y los aromas y texturas de los aceites de oliva de esta región única.

