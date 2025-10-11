Dégustation en verticale des millésimes en « 5 » VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Saint-Cannat
Dégustation en verticale des millésimes en « 5 » VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Saint-Cannat samedi 11 octobre 2025.
Dégustation en verticale des millésimes en « 5 »
Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 18h30. VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Venez vivre une dégustation unique à travers le temps !
Découvrez et comparez trois millésimes emblématiques 2025, 20215 & 2005 et laissez-vous surprendre par l’évolution d’un même terroir à chaque année. Un moment convivial pour partager, savourer et échanger autour du vin. .
VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 55 36 86 contact@villaminna.fr
