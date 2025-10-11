Dégustation en verticale des millésimes en « 5 » VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Saint-Cannat

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 18h30. VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:30:00

2025-10-11

Venez vivre une dégustation unique à travers le temps !

Découvrez et comparez trois millésimes emblématiques 2025, 20215 & 2005 et laissez-vous surprendre par l’évolution d’un même terroir à chaque année. Un moment convivial pour partager, savourer et échanger autour du vin. .

VILLA MINNA- ROUTE DE PELISSANNE Domaine Villa Minna Vineyard Route de Pelissanne CD 17, 13760 Saint-Cannat, France Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 67 55 36 86 contact@villaminna.fr

English :

Come and experience a unique tasting through time!

German :

Erleben Sie eine einzigartige Verkostung durch die Zeit!

Italiano :

Venite a provare un’esperienza di degustazione unica nel tempo!

Espanol :

¡Venga y viva una experiencia de degustación única a través del tiempo!

