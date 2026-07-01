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Dégustation et concert Au petit bonheur Arleuf

dimanche 19 juillet 2026 · Au petit bonheur · Arleuf

Dégustation et concert Au petit bonheur Arleuf

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Au petit bonheur
Adresse
30 route de Volizy Le Châtelet
Ville
58430 Arleuf
Département
Nièvre
Tarif

Arleuf

Dégustation et concert

Au petit bonheur 30 route de Volizy Le Châtelet Arleuf Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-31

Dégustation et concerts
Dimanche 12 /07 Les Jammers (funk, rock, pop, blues)
Dimanche 19/07 Miroir (jazz et swing)
Dimanche 26/07 Come back ( pop rock)
Mardi 28/07 Quintette 6 César (jazz provençal)
Vendredi 31/07 Groupe Véro (pop rock)
Buvette et petite restauration   .

Au petit bonheur 30 route de Volizy Le Châtelet Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   gastegever@gmail.com

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English : Dégustation et concert

L’événement Dégustation et concert Arleuf a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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