Dégustation et concert Au petit bonheur Arleuf

Informations pratiques

Arleuf

Dégustation et concert

Au petit bonheur 30 route de Volizy Le Châtelet Arleuf Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-31

Dégustation et concerts

Dimanche 12 /07 Les Jammers (funk, rock, pop, blues)

Dimanche 19/07 Miroir (jazz et swing)

Dimanche 26/07 Come back ( pop rock)

Mardi 28/07 Quintette 6 César (jazz provençal)

Vendredi 31/07 Groupe Véro (pop rock)

Buvette et petite restauration .

Au petit bonheur 30 route de Volizy Le Châtelet Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté gastegever@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation et concert

L’événement Dégustation et concert Arleuf a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs