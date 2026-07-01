Dégustation et concert Au petit bonheur Arleuf
dimanche 19 juillet 2026 · Au petit bonheur · Arleuf
Informations pratiques
Arleuf
Dégustation et concert
Au petit bonheur 30 route de Volizy Le Châtelet Arleuf Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-31
Dégustation et concerts
Dimanche 12 /07 Les Jammers (funk, rock, pop, blues)
Dimanche 19/07 Miroir (jazz et swing)
Dimanche 26/07 Come back ( pop rock)
Mardi 28/07 Quintette 6 César (jazz provençal)
Vendredi 31/07 Groupe Véro (pop rock)
Buvette et petite restauration .
Au petit bonheur 30 route de Volizy Le Châtelet Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté gastegever@gmail.com
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English : Dégustation et concert
L’événement Dégustation et concert Arleuf a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs