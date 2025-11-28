Dégustation et défilé La Lande-d’Airou

Dégustation et défilé

Le 28 novembre à 19h30 à la salle de la Lande d’Airou.

Show original, drôle et bienveillant avec une dégustation de vins d’Elizabeth Maître caviste à Table et Vin et de la lingerie de Marie du Magasin Pascaline.

Exclusivement réservé aux femmes.

Inscrivez-vous vite en m’envoyant un sms au 07.70.94.60.00. ou par mail table-et-vin@orange.fr .

Salle communale La Lande-d’Airou 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 14 55 table-et-vin@orange.fr

