Dégustation et défilé La Lande-d’Airou

Le 28 novembre à 19h30 à la salle de la Lande d’Airou.
Show original, drôle et bienveillant avec une dégustation de vins d’Elizabeth Maître caviste à Table et Vin et de la lingerie de Marie du Magasin Pascaline.
Exclusivement réservé aux femmes.
Inscrivez-vous vite en m’envoyant un sms au 07.70.94.60.00. ou par mail table-et-vin@orange.fr .
Salle communale La Lande-d’Airou 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 14 55 table-et-vin@orange.fr
