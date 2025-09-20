Dégustation et exposition « Art et vin », vins du château Couhins Micro-Folies Cadaujac Cadaujac

Micro-Folies Cadaujac Chemin du Château Cadaujac

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez les vins du Château Couhins en résonance avec des œuvres de la Collection Micro-Folie, pour éveiller vos sens autrement.

En introduction, une exposition photographique mettra en lumière la richesse de la biodiversité préservée sur ce domaine viticole.

Une rencontre artistique et sensorielle au cœur de notre patrimoine agricole. .

Micro-Folies Cadaujac Chemin du Château Cadaujac 33140

