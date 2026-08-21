Dégustation et vente de vins à Drachenbronn-Birlenbach Drachenbronn-Birlenbach
samedi 19 septembre 2026 · Drachenbronn-Birlenbach
Informations pratiques
Drachenbronn-Birlenbach
Dégustation et vente de vins à Drachenbronn-Birlenbach
40 rue Louis Philippe Kamm Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-10-17 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19
Venez déguster et découvrir une sélection de vins disponibles à la vente.
Des cartes cadeaux et coffrets cadeaux.
Venez déguster et découvrir une sélection de vins disponibles à la vente.
Des cartes cadeaux et coffrets cadeaux. .
40 rue Louis Philippe Kamm Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 17 35 25 lise@levinacoeur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come taste and discover a selection of wines available for purchase.
Gift cards and gift sets.
L’événement Dégustation et vente de vins à Drachenbronn-Birlenbach Drachenbronn-Birlenbach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte