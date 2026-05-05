Dégustation et vente de yaourts locaux fabriqués à la ferme !, Super U Loury, Loury

Dégustation et vente de yaourts locaux fabriqués à la ferme ! Jeudi 4 juin, 10h00 Super U Loury Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T10:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:00:00+02:00

Venez découvrir les yaourts fabriqués par Mathilde à la Chapelle sur Aveyron

Super U Loury 45470 Loury 728 Av. du Lion d’Or Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire

Dégustation et vente de yaourts locaux fabriqués à la ferme !