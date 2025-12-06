Dégustation et vente d’Huîtres Champnétery

Dégustation et vente d’Huîtres

Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery Haute-Vienne

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Vente d’huitres et dégustation sur place d’huitres Marennes Oléron chaude ou nature et possibilité d’acheter par douzaines ou bourriches. .

Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 81 03 61 pascal.roux1967@orange.fr

