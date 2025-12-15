DÉGUSTATION FESTIVE CHEZ ALBARET & FILS La Canourgue
DÉGUSTATION FESTIVE CHEZ ALBARET & FILS
Venez passer un moment gourmand à la cave Albaret & fils à partir de 11h autour d’huîtres fraiches, accompagnées de vin blanc présenté par le vigneron invité. Pour compléter cette expérience, les boulangers seront présents avec leur pain artisanal, parfait, parfait pour sublimer la dégustation. .
English :
Come and spend a gourmet moment at the Albaret & fils cellar over fresh oysters, accompanied by white wine presented by the guest winemaker. To complete the experience, the bakers will be on hand with their artisan bread, perfect, perfect to sublimate the tasting.
