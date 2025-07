Dégustation franco-américaine avec le domaine Michael Shaps Le Cellier Armand Heitz Pommard

Le Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard Côte-d’Or

Dégustation franco-américaine au Cellier Armand Heitz le samedi 5 juillet !

De 14h00 à 18h00, venez découvrir les vins américains du domaine Michael Shaps, situé en Virginie. Michael Shaps sera lui-même présent pour parler de ses vins et de son parcours.

Au programme 3 vins américains (2 rouges et 1 blanc) et 3 vins de Bourgogne

Sans réservation

Prix/personne 22€

Convivialité et partage au rendez-vous! .

Le Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93 cellier-pommard@armandheitz.com

