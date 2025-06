Dégustation fromages et vins au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc 28 juin 2025 07:00

Tout l’été du mardi au samedi à partir de 11h, venez profiter d’une planche de fromages de chèvre bio de la Chèvrerie des Perrières et déguster nos cuvées de vin bio à l’ombre de notre platane centenaire !

Terminez en douceur avec un sorbet bio de la Ferme de Cabrières.

Au plaisir de vous accueillir bientôt au chai du Château de Calavon, 12 avenue de Badonviller 13410 Lambesc. .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37 contact@chateaudecalavon.com

English :

All summer long, from Tuesday to Saturday from 11am, come and enjoy a platter of organic goat?s cheese from the Chèvrerie des Perrières and taste our organic wines in the shade of our century-old plane tree!

German :

Genießen Sie den ganzen Sommer über von Dienstag bis Samstag ab 11 Uhr eine Platte mit Bio-Ziegenkäse aus der Chèvrerie des Perrières und probieren Sie im Schatten unserer hundertjährigen Platane unsere Bio-Weincuvées!

Italiano :

Per tutta l’estate, dal martedì al sabato a partire dalle 11, venite a gustare un piatto di formaggio di capra biologico della Chèvrerie des Perrières e a degustare i nostri vini biologici all’ombra del nostro platano centenario!

Espanol :

Durante todo el verano, de martes a sábado a partir de las 11h, venga a degustar un plato de queso de cabra ecológico de la Chèvrerie des Perrières y pruebe nuestros vinos ecológicos a la sombra de nuestro plátano centenario

