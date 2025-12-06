Dégustation fromages & vins Vignot

Dégustation fromages & vins

Rue du général Verneau Vignot Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06 23:59:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez vous régaler au Vign’Au T avec leur dégustation de fromages et de vins.

Réservation conseillée 07 68 15 53 85.Adultes

Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85

English :

Come and enjoy our cheese and wine tasting at Vign’Au T.

Reservations recommended: 07 68 15 53 85.

