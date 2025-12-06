Dégustation fromages & vins Vignot
Dégustation fromages & vins Vignot samedi 6 décembre 2025.
Dégustation fromages & vins
Rue du général Verneau Vignot Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Venez vous régaler au Vign’Au T avec leur dégustation de fromages et de vins.
Réservation conseillée 07 68 15 53 85.Adultes
Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85
English :
Come and enjoy our cheese and wine tasting at Vign’Au T.
Reservations recommended: 07 68 15 53 85.
