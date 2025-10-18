Dégustation gourmande d’automne Bureau d’Information Touristique L’Isle-Jourdain
Dégustation gourmande d'automne samedi 18 octobre 2025.
Bureau d'Information Touristique 1 Place d'Armes L'Isle-Jourdain Vienne
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Laissez-vous séduire par les saveurs de saison la douce confiture de châtaignes des Petites Folies d’Amélie de Béthines et le jus de pomme, nature ou subtilement parfumé à la myrtille, de la Ferme du Léché de Saulgé.
Une dégustation qui célèbre l’automne dans toute sa générosité !
Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .
