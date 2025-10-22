Dégustation gourmande d’automne Montmorillon

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon Vienne

Laissez-vous séduire par les saveurs de saison la douce confiture de châtaignes des Petites Folies d’Amélie de Béthines et le jus de pomme, nature ou subtilement parfumé à la myrtille, de la Ferme du Léché de Saulgé.

Une dégustation qui célèbre l’automne dans toute sa générosité !

Animation dans le cadre du programme « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». .

2 Place du Maréchal Leclerc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

