Informations pratiques

Cagnotte

Dégustation gratuite de foie gras

56 route de Lesablere Cagnotte Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:00:00

fin : 2026-10-29 12:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Tous les jeudis du mois d’octobre de 9h à 12h, profitez d’une dégustation gratuite de foies gras mi-cuits et bocaux proposés par Valérie et son équipe à la Ferme de Beleslou.

Vous découvrirez à cette occasion l’histoire de cette ferme née en 1962 ainsi que les différentes activités agricoles qui y sont réalisées.

Sur place, le restaurant vous accueille pour un menu aux saveurs du foie gras et de l’Armagnac les vendredi 02, mercredi 07, mercredi 14, jeudi 15, samedi 17, jeudi 22, vendredi 23 et jeudi 29 octobre. (sur réservation) .

56 route de Lesablere Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 18 92 info@ferme-beleslou.com

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English :

L’événement Dégustation gratuite de foie gras Cagnotte a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT 40