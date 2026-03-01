Dégustation gratuite : venez goûter des plats faits maison ! Tendance 19 Paris

Au menu : dégustation gratuite des créations réalisées par les participant·es du parcours cuisine, rencontres, échanges et découvertes culinaires.

Voisins, bénévoles, partenaires et curieux : tout le monde est le bienvenu pour savourer, discuter et célébrer ensemble ce temps gourmand et convivial.

Un rendez-vous chaleureux pour se retrouver autour du plaisir de bien manger.

Tous publics gratuit sur inscription

Venez partager un moment chaleureux autour de la table ouverte de Tendance 19 !

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

L’inscription est recommandée afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.

Tout public.

Tendance 19 143 rue de Crimée 75019 Paris

