Dégustation huitres Corrèze

La section jeunes sapeurs-pompiers vous invite à une dégustation d’huitres. 6 huitres + 1 verre de vin blanc = 10 € chaud – Assiettes de toasts. .
Parking du Tabac le Trèfle Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 05 24 92
