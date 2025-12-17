Dégustation huitres

Parking du Tabac le Trèfle Corrèze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La section jeunes sapeurs-pompiers vous invite à une dégustation d’huitres. 6 huitres + 1 verre de vin blanc = 10 € chaud – Assiettes de toasts. .

Parking du Tabac le Trèfle Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 05 24 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation huitres

L’événement Dégustation huitres Corrèze a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze