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Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne

Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne

Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Chemin du Cap Horn

Ville : 33550 Lestiac-sur-Garonne

Département : Gironde

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Lestiac-sur-Garonne

Dégustation huîtres et vin blanc frais

Chemin du Cap Horn Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’association la Cale vous propose une dégustation d’huitres et vin blanc, sous le soleil !
Rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 à partir de 11h.   .

Chemin du Cap Horn Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 52 56 95  assolacale@orange.fr

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English : Dégustation huîtres et vin blanc frais

L’événement Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud