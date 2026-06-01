Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne
Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne dimanche 7 juin 2026.
Lestiac-sur-Garonne
Dégustation huîtres et vin blanc frais
Chemin du Cap Horn Lestiac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association la Cale vous propose une dégustation d’huitres et vin blanc, sous le soleil !
Rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 à partir de 11h. .
Chemin du Cap Horn Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 52 56 95 assolacale@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dégustation huîtres et vin blanc frais
L’événement Dégustation huîtres et vin blanc frais Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud