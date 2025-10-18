Dégustation Immersive « Le Pouvoir du Vin » au Domaine Pascal, Annick etNoé Quenard Domaine Pascal, Annick et Noé Quenard Chignin
Domaine Pascal, Annick et Noé Quenard 1 place du lavoir Chignin Savoie
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2025-10-18 11:00:00
fin : 2025-10-18 13:00:00
2025-10-18
Prenez part à une dégustation immersive, directement chez le vigneron, afin de découvrir ou redécouvrir les multiples Pouvoirs du Vin.
Domaine Pascal, Annick et Noé Quenard 1 place du lavoir Chignin 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 14 77 01 contact@beneath.fr
English :
Take part in an immersive tasting, directly at the winemaker’s premises, to discover or rediscover the multiple powers of wine.
German :
Nehmen Sie an einer immersiven Weinprobe teil, direkt beim Winzer, um die vielfältigen Kräfte des Weins zu entdecken oder wiederzuentdecken.
Italiano :
Partecipate a una degustazione coinvolgente, direttamente presso il produttore, per scoprire o riscoprire i molteplici poteri del vino.
Espanol :
Participe en una cata inmersiva, directamente en las instalaciones del vinicultor, para descubrir o redescubrir los múltiples poderes del vino.
