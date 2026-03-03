Dégustation insolite au coeur du chai à barriques au Château monastique des Bormettes Château des Bormettes La Londe-les-Maures

Dégustation insolite au coeur du chai à barriques au Château monastique des Bormettes

Château des Bormettes 903 route du Pellegrin La Londe-les-Maures Var

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 10:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-04-02

Plongez au cœur de l’histoire viticole du Château des Bormettes le plus ancien domaine de La Londe les Maures.

.

Château des Bormettes 903 route du Pellegrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Unusual tasting in the heart of the barrel cellar at the monastic Château des Bormettes

Immerse yourself in the winegrowing history of Château des Bormettes, the oldest estate in La Londe les Maures.

L’événement Dégustation insolite au coeur du chai à barriques au Château monastique des Bormettes La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var