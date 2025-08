Dégustation intuitive au coeur de la Côte de Nuits Clos de Bourgogne Couchey Côte de Nuits Couchey

Dégustation intuitive au coeur de la Côte de Nuits

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 11:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Immergez-vous au cœur des vignes de la Côte de Nuits pour une expérience de dégustation unique en Bourgogne! Cet atelier vous invite à une balade dans les vignes, un moment privilégié pour éveiller vos sens et vos émotions pour vous préparer à déguster et apprécier autrement les vins de Bourgogne confortablement installés dans le salon!

Loin des approches techniques traditionnelles, notre dégustation intuitive se concentre sur les émotions que le vin éveille en vous. Que vous soyez œnophile novice ou amateur éclairé, cette heure privilégiée vous prépare à apprécier différemment les vins de Bourgogne.

Au programme une promenade ressourçante dans le vignoble suivie d’une dégustation dans notre salon, de 3 vins de Bourgogne, incluant des appellations « Bourgogne » et « Village ».

Laissez-vous guider par vos sens et découvrez la richesse émotionnelle du terroir de la Côte de Nuits. Réservez dès maintenant votre expérience œnologique inoubliable en Bourgogne

au 06 64 90 20 32 closdebourgogne@orange.fr .

