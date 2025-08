Dégustation intuitive au coeur des Climats de la Côte de Nuits Couchey

Dégustation intuitive au coeur des Climats de la Côte de Nuits

2025-10-18 15:00:00

2025-10-18 16:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Immergez- vous au cœur des Climats pour une expérience unique où la nature et les sens s’unissent pour éveiller vos émotions! Cet atelier vous invite à une balade dans les vignes, un moment privilégié pour éveiller vos sens et vos émotions pour vous préparer à déguster et apprécier autrement les vins de Bourgogne !

durée 1h avec dégustation de 3 vins appellation « Bourgogne « et » Village » la dégustation se déroule dans le salon de dégustation

une autre approche de la dégustation moins technique et accessible aux oenophilles novices comme les amateurs, basée sur les Emotions que procure le vin! .

Couchey 21160 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

