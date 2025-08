Dégustation La Distillerie de la Seine Maison des Métiers d’Art Douains

Dégustation La Distillerie de la Seine

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

AU FIL DE LA SEINE​ :

Initiés à la source, distillés à l’embouchure, nos spiritueux artisanaux racontent et incarnent la Seine.

Tantôt ruraux, tantôt urbains, leur profil aromatique naviguera du végétal au seino-marin. Pour être cohérent avec notre histoire et mission, l’eau utilisée dans l’élaboration de nos spiritueux est issue d’une source au pied du plateau de Langres et purifiée par nos soins à la Distillerie.

La majorité des herbes, fleurs, fruits utilisés proviennent des terres qui bordent la Seine.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

