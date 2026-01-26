Dégustation L’amour du vin Quai Cyrano Bergerac
samedi 14 février 2026
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez célébrer la Saint Valentin à Quai Cyrano avec une dégustation à l’aveugle.
Laissez vos sens vous guider dans une expérience unique où le regard ne compte plus, seule compte la découverte.
Au fil des verres, laissez-vous surprendre par des vins soigneusement sélectionnés et leurs accords gourmands de chocolats.
Sur réservation .
+33 5 53 57 03 11
