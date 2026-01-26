Dégustation L’amour du vin Quai Cyrano Bergerac

Dégustation L’amour du vin

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Venez célébrer la Saint Valentin à Quai Cyrano avec une dégustation à l’aveugle.

Laissez vos sens vous guider dans une expérience unique où le regard ne compte plus, seule compte la découverte.

Au fil des verres, laissez-vous surprendre par des vins soigneusement sélectionnés et leurs accords gourmands de chocolats.

Sur réservation .

