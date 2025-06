Dégustation « Le wisky Grandchamp fleuri » – ZAC du Mont de Magny Gisors 19 juin 2025 18:30

Eure

Dégustation « Le wisky Grandchamp fleuri » ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 18:30:00

fin : 2025-06-20 19:30:00

Date(s) :

2025-06-19

2025-06-20

2025-06-21

La Société des Alcools de Papa, distillerie française de père en fils depuis 2021, vous propose une dégustation gratuite de son whisky. La dégustation se fera en présence de Liam et Mathieu, maître de chai et assistant distillateur. Venez à la rencontre de ces deux passionnés qui se feront un plaisir de partager avec vous les étapes et les secrets de fabrication de ce premier whisky maison dont l’élaboration a commencé il y a 4 ans.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 57 17 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Dégustation « Le wisky Grandchamp fleuri »

Société des Alcools de Papa, a French distillery handed down from father to son since 2021, is offering a free tasting of its whisky. The tasting will take place in the presence of Liam and Mathieu, cellar master and assistant distiller. Come and meet these two enthusiasts, who will be delighted to share with you the stages and secrets involved in making this first home-made whisky, the production of which began 4 years ago.

German :

Die Société des Alcools de Papa, eine französische Destillerie, die seit 2021 vom Vater auf den Sohn übergegangen ist, bietet Ihnen eine kostenlose Verkostung ihres Whiskys an. Die Verkostung findet in Anwesenheit von Liam und Mathieu statt, dem Kellermeister und dem Brennassistenten. Lernen Sie diese beiden Enthusiasten kennen, die gerne mit Ihnen die Schritte und Geheimnisse der Herstellung dieses ersten hausgemachten Whiskys, dessen Herstellung vor vier Jahren begann, teilen werden.

Italiano :

La Société des Alcools de Papa, distilleria francese tramandata di padre in figlio dal 2021, offre una degustazione gratuita del suo whisky. La degustazione si svolgerà in presenza di Liam e Mathieu, maestro di cantina e assistente distillatore. Venite a conoscere questi due appassionati, che saranno lieti di condividere con voi le fasi e i segreti della produzione di questo primo whisky artigianale, la cui produzione è iniziata 4 anni fa.

Espanol :

La Société des Alcools de Papa, destilería francesa transmitida de padres a hijos desde 2021, ofrece una degustación gratuita de su whisky. La degustación contará con la presencia de Liam y Mathieu, maestro de bodega y asistente de destilación. Venga a conocer a estos dos apasionados, que estarán encantados de compartir con usted las etapas y los secretos de la elaboración de este primer whisky artesanal, cuya producción comenzó hace 4 años.

