DÉGUSTATION LES PLATEAUX DE FROMAGES Paimbœuf
DÉGUSTATION LES PLATEAUX DE FROMAGES Paimbœuf samedi 13 décembre 2025.
DÉGUSTATION LES PLATEAUX DE FROMAGES
3 Place du marché Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez rencontrer l’équipe des Flacons et déguster les plateaux de fromages proposés pour les fêtes.
-10% sur une sélection .
3 Place du marché Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 54 08 72 cavelesflacons@gmail.com
English :
L’événement DÉGUSTATION LES PLATEAUX DE FROMAGES Paimbœuf a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Saint Brevin