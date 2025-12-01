DÉGUSTATION LES PLATEAUX DE FROMAGES Paimbœuf

DÉGUSTATION LES PLATEAUX DE FROMAGES

3 Place du marché Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez rencontrer l’équipe des Flacons et déguster les plateaux de fromages proposés pour les fêtes.

-10% sur une sélection .

3 Place du marché Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 54 08 72 cavelesflacons@gmail.com

