Dégustation: Les Ruchers de Vernon-Giverny Maison des Métiers d’Art Douains

Dégustation: Les Ruchers de Vernon-Giverny

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’Épicerie GVRNY vous invite pour une dégustation de Miels.

Après un parcours d’ingénieur au sein de multinationales, Jean-Marie Caillat a été rattrapé, à l’âge de 58 ans, par un fort besoin de cohérence par rapport aux problématiques écologiques.

Il découvre le miel grâce à un ami qui lui transmet alors sa passion du miel. Il achète ensuite deux ruches, qu’il divise, et devient apiculteur amateur. Une passion qui lui donne envie d’apprendre et de transmettre.

Avec l’expérience, il devient apiculteur professionnel et lance, en 2020, son entreprise Les Ruchers de Vernon-Giverny

Aujourd’hui il possède150 ruches (à raison de 50 000 abeilles par ruche en été) dispersées dans des endroits préservés car la production apicole est très dépendante du climat. Les colonies d’abeilles sont des populations fragiles, très sensibles aux changements climatiques et à la pollution.

Jean-Marie Caillat et sa compagne Fabienne produisent aujourd’hui du miel de printemps au citron et à la mandarine, au Thym, sarrasin, aux épices, acacia vanille. .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

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L’événement Dégustation: Les Ruchers de Vernon-Giverny Douains a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération