DÉGUSTATION LES SPIRITUEUX Paimbœuf

DÉGUSTATION LES SPIRITUEUX

3 Place du marché Paimbœuf Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Venez rencontrer l’équipe des Flacons et déguster une sélection de spiritueux pour les fêtes de fin d’années.

-10% sur vos commandes .

3 Place du marché Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 54 08 72 cavelesflacons@gmail.com

