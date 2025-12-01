DÉGUSTATION LES SPIRITUEUX Paimbœuf
3 Place du marché Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2025-12-10 17:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
2025-12-10
Venez rencontrer l’équipe des Flacons et déguster une sélection de spiritueux pour les fêtes de fin d’années.
-10% sur vos commandes .
3 Place du marché Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 54 08 72 cavelesflacons@gmail.com
