DÉGUSTATION LES SPIRITUEUX Paimbœuf mercredi 10 décembre 2025.

3 Place du marché Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-12-10 17:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Venez rencontrer l’équipe des Flacons et déguster une sélection de spiritueux pour les fêtes de fin d’années. 

-10% sur vos commandes   .

3 Place du marché Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 54 08 72  cavelesflacons@gmail.com

