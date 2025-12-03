Dégustation Les vins de fêtes Le Cellier Armand Heitz Pommard

Dégustation Les vins de fêtes

Le Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Tout au long du mois de décembre, venez découvrir notre sélection de vins réalisée pour sublimer vos repas lors des fêtes de cette fin d’année. Une dégustation de 6 vins prêts à boire pour ravir toutes les papilles. Vous pourrez notamment retrouver les vins suivants Beaune 1er Cru rouge 2021, Pommard 1er Cru les Arvelets 2017 ou encore un magnifique Saint-Aubin 1er cru les Murgers des dents de chien 2021 en blanc.

Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller pour vos accords mets et vins lors de votre venue.

Si vous êtes en panne d’inspiration ou tout simplement à la recherche de nouveauté, n’hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone pour réserver votre dégustation. .

Le Cellier Armand Heitz 21 Place de l’Église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93 cellier-pommard@armandheitz.com

