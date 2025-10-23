Dégustation littéraire avec Alfred de Montesquiou Médiathèque Léopold Sédar Senghor Saint-Médard-en-Jalles

Sur réservation

Début : 2025-10-23T19:30:00 – 2025-10-23T21:30:00

Autour d’un verre de vin, venez découvrir le dernier ouvrage du reporter et journaliste Alfred Montesquiou : Le Crépuscule des hommes, aux éditions Robert Laffont, 2025.

Alfred de Montesquiou est un grand reporter reconnu pour son travail sur les terrains les plus sensibles de l’actualité internationale. De 2004 à 2010, il a été correspondant de guerre pour l’agence américaine Associated Press, couvrant des zones de conflit majeures telles que le Moyen-Orient, le Darfour, le Maghreb, l’Afghanistan et Haïti.

Jusqu’en 2019, il poursuit son engagement journalistique au sein de Paris Match, où il a notamment couvert les principales révolutions du Printemps Arabe. Son travail s’étend également au documentaire, avec plusieurs réalisations ou collaborations à son actif.

Récompensé en 2012 par le prix Albert-Londres pour sa couverture de la guerre civile en Libye, il a par ailleurs reçu le prix du Nouveau Cercle Interallié en 2013 pour son ouvrage Oumma.

Le synopsis du livre

Chacun connaît les images glaçantes du box des accusés au procès de Nuremberg, ouvert le 20 novembre 1945 pour juger les responsables nazis du IIIe Reich, et conclu le 1er octobre 1946. Mais quid de l’envers du décor ? Qui sait comment cette année s’est déroulée humainement ? Comment vécurent les témoins immédiats de l’Histoire en action ?

Par le regard de Ray D’Addario, photographe américain débarqué dans une Europe en ruines, de Margarete Borufka, interprète germano-tchèque au passé tourmenté, de Didier Lazard et Madeleine Jacob, journalistes français d’ascendance juive tout juste sortis de la clandestinité, se dévoilent les coulisses du plus grand procès du siècle.

Dans les dortoirs de l’étrange château Faber-Castell, lieu unique où est logée toute la presse internationale, sur les bancs de la salle d’audience, en passant par la prison où sont détenus Goering, Hess et les vingt autres accusés, ils croisent Joseph Kessel, Marlene Dietrich, Martha Gellhorn ou encore John Dos Passos, venus assister à ces dix mois où doit œuvrer la justice.

Acteurs autant que spectateurs, Ray, Margarete, Didier et Madeleine partagent la frénésie des reportages, les frictions entre forces alliées, l’effroi que suscitent les récits des déportés qui s’expriment pour la toute première fois.

Dans un livre où la précision historique rencontre la tension romanesque, Alfred de Montesquiou ressuscite avec son œil cinématographique des hommes et des femmes de l’ombre et nous fait découvrir la face cachée d’un des événements les plus retentissants du XXe siècle.

Rencontre animée par Véronique Morel-Muraour, enseignante en classes préparatoires au lycée Montaigne.

Lecture d’extraits et vente-dédicace par la librairie Nouveau Chapitre.

Dégustation de vins proposée par Fleur de Vigne.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

