Dégustation Mets et Vins au profit du Téléthon Balbronn

Dégustation Mets et Vins au profit du Téléthon

rue du Fronhof Balbronn Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Vendredi 5 décembre Salle du Fronhof, par l’Association Sport et Culture Balbronn (ASCB),

Dès 19H Soirée Mets & Vins Stamdesch organisée au profit du Téléthon par l’ASCB.

Dégustation de 6 plats accompagnés de son vin ou spiritueux, commentées par les Amis des Bons Crus et les Viticulteurs.

Réservation avant le 01/12 chez Freddy ANSTOTZ (tél 03.88.50.59.44) ou freddy@anstotz.fr 30€/personne.

Vente de maennele sur commande 3€/pièce. .

rue du Fronhof Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est

