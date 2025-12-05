Dégustation Mets et Vins au profit du Téléthon Balbronn
Dégustation Mets et Vins au profit du Téléthon Balbronn vendredi 5 décembre 2025.
Dégustation Mets et Vins au profit du Téléthon
rue du Fronhof Balbronn Bas-Rhin
Vendredi 5 décembre Salle du Fronhof, par l’Association Sport et Culture Balbronn (ASCB),
Dès 19H Soirée Mets & Vins Stamdesch organisée au profit du Téléthon par l’ASCB.
Dégustation de 6 plats accompagnés de son vin ou spiritueux, commentées par les Amis des Bons Crus et les Viticulteurs.
Réservation avant le 01/12 chez Freddy ANSTOTZ (tél 03.88.50.59.44) ou freddy@anstotz.fr 30€/personne.
Vente de maennele sur commande 3€/pièce. .
rue du Fronhof Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 59 44 freddy@anstotz.fr
