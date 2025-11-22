Dégustation nouveau Beaujolais Place du village Vexin-sur-Epte

Dégustation nouveau Beaujolais

Samedi 22 novembre 2025, de 11h à 12h

Place du village de Fourges

Venez partager un moment convivial sur la place du village avec une dégustation de Beaujolais accompagnée d’une tartine campagnarde.

Infos 06 10 44 01 02

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

