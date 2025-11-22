Dégustation nouveau Beaujolais Place du village Vexin-sur-Epte
Dégustation nouveau Beaujolais Place du village Vexin-sur-Epte samedi 22 novembre 2025.
Dégustation nouveau Beaujolais
Place du village FOURGES Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Samedi 22 novembre 2025, de 11h à 12h
Place du village de Fourges
Venez partager un moment convivial sur la place du village avec une dégustation de Beaujolais accompagnée d’une tartine campagnarde.
Infos 06 10 44 01 02
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Place du village FOURGES Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 10 44 01 02
English : Dégustation nouveau Beaujolais
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dégustation nouveau Beaujolais Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération