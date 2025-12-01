Dégustation oenologie Vins du Jura Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Dégustation oenologie Vins du Jura Salle la Tourbière Bois-d’Amont mardi 17 février 2026.
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-17 18:00:00
Animation dégustation des vins du Jura avec la Fruitière Vinicole d’Arbois. Présence de jeux pour les enfants et dégustation de sirops artisanaux.
Animation proposée par le service animations de la station. .
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
