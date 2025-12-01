Dégustation oenologie Vins du Jura Salle Omnibus Les Rousses

Dégustation oenologie Vins du Jura

Salle Omnibus 2 Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2026-01-20

2025-12-23 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-03-03 2026-03-10

Animation dégustation des vins du Jura avec la Fruitière Vinicole d’Arbois. Présence de jeux pour les enfants et dégustation de sirops artisanaux.

Animation proposée par le service animations de la station. .

