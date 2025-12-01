Dégustation oenologie Vins du Jura Salle polyvalente Prémanon
Dégustation oenologie Vins du Jura Salle polyvalente Prémanon mardi 30 décembre 2025.
Salle polyvalente 146 rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30
2025-12-30 2026-02-10
Animation dégustation des vins du Jura avec la Fruitière Vinicole d’Arbois. Présence de jeux pour les enfants et dégustation de sirops artisanaux. .
Salle polyvalente 146 rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Dégustation oenologie Vins du Jura Prémanon a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses