Dégustation oenologie Vins du Jura Salle polyvalente Prémanon

Dégustation oenologie Vins du Jura

Salle polyvalente 146 rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30 2026-02-10

Animation dégustation des vins du Jura avec la Fruitière Vinicole d’Arbois. Présence de jeux pour les enfants et dégustation de sirops artisanaux. .

Salle polyvalente 146 rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Dégustation oenologie Vins du Jura

L’événement Dégustation oenologie Vins du Jura Prémanon a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses