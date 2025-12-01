Dégustation oenologie Vins du Jura Salle polyvalente Prémanon

Dégustation oenologie Vins du Jura Salle polyvalente Prémanon mardi 30 décembre 2025.

Dégustation oenologie Vins du Jura

Salle polyvalente 146 rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-30 2026-02-10

Animation dégustation des vins du Jura avec la Fruitière Vinicole d’Arbois. Présence de jeux pour les enfants et dégustation de sirops artisanaux.   .

Salle polyvalente 146 rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Dégustation oenologie Vins du Jura

L’événement Dégustation oenologie Vins du Jura Prémanon a été mis à jour le 2025-12-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses