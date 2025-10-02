Dégustation & offres végan chez Ezope Carquefou Ezope Carquefou Carquefou

Dégustation & offres végan chez Ezope Carquefou Jeudi 2 octobre, 12h00 Ezope Carquefou Loire-Atlantique

Sur place et à emporter

Ezope Carquefou vous invite à une expérience gourmande et 100 % végétale !

Au menu : une focaccia artisanale accompagnée d’une salade végane fraîche et savoureuse.

Et pour éveiller encore plus vos papilles, une dégustation offerte de 3 bouchées apéritives végétales vous sera proposée. Une belle occasion de découvrir une cuisine végétale, créative et conviviale. ✨

Ezope Carquefou 28 bd Ampère carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

