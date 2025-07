Dégustation parcellaire privilégiée du champagne Pierre Barry Clos Écrin Des Anciens à Azy-sur-Marne Azy-sur-Marne

Dégustation parcellaire privilégiée du champagne Pierre Barry Clos Écrin Des Anciens à Azy-sur-Marne Azy-sur-Marne samedi 26 juillet 2025.

Dégustation parcellaire privilégiée du champagne Pierre Barry Clos Écrin Des Anciens à Azy-sur-Marne

1 Rue de Gramont Azy-sur-Marne Aisne

Tarif : 30 – 30 –

30

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 16:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

Date(s) :

2025-07-26

À la découverte de la cuvée Pierre Barry Un hommage à l’élégance du Chardonnay d’Azy-sur-Marne pour les 10 ans de l’Unesco et les 15 ans de la marque PIERRE Laurent.

Laurent PIERRE vous révèle le fruit de 10 années de son travail

Clos Écrin Des Anciens à Azy-sur-MArne

À la découverte de la cuvée Pierre Barry Un hommage à l’élégance du Chardonnay d’Azy-sur-Marne pour les 10 ans de l’Unesco et les 15 ans de la marque PIERRE Laurent.

Laurent PIERRE vous révèle le fruit de 10 années de son travail .

Au cœur de la vallée de la Marne, son clos confidentiel révèle toute sa richesse L’Écrin Des Anciens. C’est dans ce lieu empreint de mémoire et de terroir que naît la cuvée Pierre Barry, un champagne singulier, fruit d’un cépage noble le Chardonnay d’Azy-sur-Marne.

Cette cuvée rend hommage à Gaston PIERRE et à sa femme Julia Barry figures emblématique de la maison Laurent PIERRE. Elle célèbre le lien profond entre la vigne, la terre et ceux qui la cultivent avec passion. Issue exclusivement du clos, la cuvée puise son caractère dans un sol unique et une exposition idéale, révélant un Chardonnay à la fois pur, précis et d’une grande élégance. Ce dont Laurent vous parlera avec passion.

Ce champagne blanc de blanc 2014 100% chardonnay est le symbole de la générosité et de la rondeur, avec ses notes de fruits confits

Finesse aromatique, fraîcheur minérale et finale persistante la cuvée Pierre Barry est une invitation à la découverte, un voyage au cœur d’un patrimoine viticole discret mais exceptionnel.

Un champagne à partager, à raconter… et surtout, à savourer lors de ce cocktail dînatoire de présentation à la thématique à la fois historique et romantique pour cette nouveauté qui saura vous charmer sans aucun doute.

Sur réservation avant le 19 juillet au 0622912339 et champagnepierrelaurent@gmail.com . La dégustation se tiendra Clos l’Ecrin Des Anciens 02400 Azy-sur-Marne. 30 .

1 Rue de Gramont Azy-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 91 23 39 champagnepierrelaurent@gmail.com

English :

Discover the Pierre Barry cuvée? A tribute to the elegance of Chardonnay d’Azy-sur-Marne for the 10th anniversary of Unesco and the 15th anniversary of the PIERRE Laurent brand.

Laurent PIERRE reveals the fruit of 10 years’ work

German :

Auf der Entdeckung der Cuvée Pierre Barry? Eine Hommage an die Eleganz des Chardonnay aus Azy-sur-Marne anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Unesco und des 15-jährigen Bestehens der Marke PIERRE Laurent.

Laurent PIERRE enthüllt Ihnen die Früchte von 10 Jahren seiner Arbeit

Italiano :

Scoprite la cuvée Pierre Barry? Un omaggio all’eleganza dello Chardonnay di Azy-sur-Marne in occasione del 10° anniversario dell’UNESCO e del 15° anniversario del marchio PIERRE Laurent.

Laurent PIERRE rivela il frutto di 10 anni di lavoro

Espanol :

Descubra la cuvée Pierre Barry ? Un homenaje a la elegancia del Chardonnay de Azy-sur-Marne con motivo del 10º aniversario de la UNESCO y del 15º aniversario de la marca PIERRE Laurent.

Laurent PIERRE desvela el fruto de 10 años de trabajo

L’événement Dégustation parcellaire privilégiée du champagne Pierre Barry Clos Écrin Des Anciens à Azy-sur-Marne Azy-sur-Marne a été mis à jour le 2025-07-16 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne