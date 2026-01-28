Dégustation pour la chandeleur Les Noisettes de la Bastide Monflanquin
Dégustation pour la chandeleur Les Noisettes de la Bastide Monflanquin mardi 3 février 2026.
Dégustation pour la chandeleur
Les Noisettes de la Bastide 68 Avenue de Piquemil Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 14:30:00
fin : 2026-02-03 18:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Un rendez-vous chaleureux et familial pour célébrer la chandeleur avec une dégustation gratuite de crêpes.
Réalisées avec nos produits, farine de noisettes, huile de noisettes et nos pâtes à tartiner.
Les Noisettes de la Bastide 68 Avenue de Piquemil Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 99 08 15
English : Dégustation pour la chandeleur
A warm, family-friendly event to celebrate Candlemas, with free pancake tasting.
Made with our hazelnut flour, hazelnut oil and spreads.
