Dégustation Prestige de Banyuls Cave de l’étoile Parc des Expositions Mâcon

Parc des Expositions Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

2026-04-17

Comme chaque année, le Comité des Salons et Concours de Mâcon organise en parallèle du Concours des Grands Vins de France à Mâcon, une dégustation Prestige, au Parc des expositions de Mâcon.

Depuis plus d’un siècle, la Cave de l’Étoile fait rayonner l’excellence des vins du Roussillon. Née de l’audace de vignerons visionnaires qui ont uni leurs talents en 1921, elle incarne une aventure humaine fondée sur la passion, le partage et la transmission d’un savoir-faire unique. Aujourd’hui encore, les générations se succèdent avec la même exigence, donnant naissance à des Banyuls, Banyuls Grand Cru et Collioure reconnus pour leur générosité, leur caractère et leur élégance. Régulièrement distingués dans les concours et présents sur de nombreuses tables gastronomiques, les vins de la Cave de l’Étoile continuent de briller, fidèles à l’étoile rouge qui guide leur histoire. .

