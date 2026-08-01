Informations pratiques

Francheville

Dégustation privée à la serre LEGBA

Route de la Chaux Francheville Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La serre LEGBA vous ouvre ses portes pour une dégustation privée.

Vous réunissez votre groupe de 5 à 9 adultes, et Cyril vous accueille pour explorer la serre, plonger dans l’univers LEGBA et découvrir notre travail autour des plantes et des rhums infusés.

Au programme

– Visite de la serre et découverte de notre philosophie ;

– DEGUSTATION de six créations LEGBA sélectionnées spécialement pour vous ;

– Un moment guidé, mais sans aucune obligation — vous goûtez si vous le souhaitez ;

– Une planche à partager, sucrée et salée ;

– Des échanges et des conseils personnalisés selon vos goûts.

Groupe privé de 5 à 9 adultes

Acompte de 50 % à la réservation

Une seule personne réserve pour l’ensemble du groupe.

L’alcool n’est jamais une obligation chacun reste libre de goûter ou non les créations présentées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Route de la Chaux Francheville 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dégustation privée à la serre LEGBA

L’événement Dégustation privée à la serre LEGBA Francheville a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme JurAbsolu