Dégustation produits de la mer Chez Tata Simone Chez Tata Simone Mouriès

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 12h. Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès Bouches-du-Rhône

Chez Tata Simone à Mouriès vous propose une dégustation produits de la mer, dimanche 30 novembre à partir de 12h !

Rendez-vous Chez Tata Simone, chemin du Mas de Jacquet à Mouriès, pour un dimanche dégustation !



Friture d’accras, assiette de bulots, bourride du pêcheur, friture de petits poissons, assiette de crevettes, huîtres de Camargue, portion de moules…

Venez vous régaler et passer un moment convivial en famille ou entre amis.



Sur réservation .

Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 57 55 48

English :

Chez Tata Simone in Mouriès invites you to a seafood tasting on Sunday, 30 November, starting at 12 noon!

German :

Bei Tata Simone in Mouriès können Sie am Sonntag, den 30. November, ab 12 Uhr Meeresfrüchte probieren!

Italiano :

Chez Tata Simone a Mouriès propone una degustazione di frutti di mare domenica 30 novembre a partire dalle 12.00!

Espanol :

Chez Tata Simone, en Mouriès, ofrece una degustación de marisco el domingo 30 de noviembre a partir de las 12h

