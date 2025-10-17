Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère Batiment 25 Limoges

Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère

Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Le Bâtiment 25 se transforme en véritable caverne gourmande et artisanale ! À l’occasion de l’Épicerie éphémère, l’association 25 bis vous invite à une dégustation festive et gratuite. Au menu des saveurs, des senteurs et du talent 100 % limousin, avec 14 artisans qui font rayonner le terroir à travers leurs créations miel, huiles, savons et autres pépites locales. .

Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 85 18 association25bis@gmail.com

