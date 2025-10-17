Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère Batiment 25 Limoges
Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère Batiment 25 Limoges vendredi 17 octobre 2025.
Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère
Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-24
Le Bâtiment 25 se transforme en véritable caverne gourmande et artisanale ! À l’occasion de l’Épicerie éphémère, l’association 25 bis vous invite à une dégustation festive et gratuite. Au menu des saveurs, des senteurs et du talent 100 % limousin, avec 14 artisans qui font rayonner le terroir à travers leurs créations miel, huiles, savons et autres pépites locales. .
Batiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 03 85 18 association25bis@gmail.com
English : Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère
German : Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère
Italiano :
Espanol : Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère
L’événement Dégustation Produits Locaux Epicerie Ephémère Limoges a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Limoges Métropole