Dégustation / Rencontre Épicerie Pain Beurre Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Dégustation / Rencontre

Épicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Cultures fabricant de boissons artisanales et sans alcools issues de fermentations naturelles sera à l’épicerie pain beurre pour une rencontre / dégustation.

Entrée gratuite. .

Épicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43

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English :

L’événement Dégustation / Rencontre Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS