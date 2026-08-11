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AGENDA · Quimperlé

Dégustation / Rencontre Épicerie Pain Beurre Quimperlé

jeudi 13 août 2026 · Épicerie Pain Beurre · Quimperlé

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Épicerie Pain Beurre
Adresse
9 Place Hervo
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Dégustation / Rencontre

Épicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Cultures fabricant de boissons artisanales et sans alcools issues de fermentations naturelles sera à l’épicerie pain beurre pour une rencontre / dégustation.
Entrée gratuite.   .

Épicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43 

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English :

L’événement Dégustation / Rencontre Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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