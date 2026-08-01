AGENDA · Quimperlé
Dégustation / Rencontre Épicerie Pain Beurre Quimperlé
jeudi 20 août 2026 · Épicerie Pain Beurre · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Dégustation / Rencontre
Épicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La distillerie Héroult Distillateur de Quimperlé sera à l’épicerie pain beurre pour une rencontre / dégustation.
Entrée gratuite. .
Épicerie Pain Beurre 9 Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 78 38 48 43
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English :
L’événement Dégustation / Rencontre Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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